Osimhen e il retroscena con Antonio Conte a Dimaro: “Mi alleno finché non trovo un’altra squadra”

Nelle ultime settimane si sta parlando anche della possibilità di rivedere in maglia azzurra Victor Osimhen. L’attaccante azzurro sta disputando una grande stagione in Turchia e a fine stagione ritornerà in azzurro. Tuttavia, le possibilità di rivedere il nigeriano di nuovo con la maglia azzurra risultano pari a zero.

Già la scorso estate, infatti, Osimhen si era impuntato per andare via da Napoli. Un estratto de Il Mattino dello scorso febbraio rivela com’era la situazione: “Victor Osimhen nel Napoli non voleva più stare “e con Antonio Conte è stato chiaro fin dal primo incontro a Dimaro: «Mi alleno solo finché non trovo un’altra squadra». Separato in casa. Talmente separato che neppure in amichevole ha mai giocato”.

VICTOR OSIMHEN DA SEPARATO IN CASA GIA’ DURANTE LO SCORSO RITIRO A DIMARO: COMUNICATA A CONTE LA VOLONTA’ DI NON RESTARE PIU’ IN MAGLIA AZZURRA

“Ingannato da mezza Europa, alla fine è stato il Galatasaray, ben oltre il tempo massimo, a prendersi sul groppone i 12 milioni di euro del suo ingaggio”, riportava il noto quotidiano.

Il rapporto tra Victor Osimhen e il Napoli si è concluso la scorsa estate. Nonostante il calciatore sia ancora di proprietà del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis sarà costretto a cederlo la prossima estate sperando di riuscire ad incassare il valore della clausola rescissoria da 75 milioni di euro.