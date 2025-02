Osimhen e la permanenza alla SSC Napoli, Cammaroto: “Lele Oriali vuole capire se non voglia ripensare al suo futuro”

Ai microfoni di Napoli Magazine Live, sulle frequenze di Radio Punto Zero, è intervenuto l’esperto di mercato, Emanuele Cammaroto, il quale ha parlato del possibile futuro di Victor Osimhen non sottovalutando anche una remota possibilità, ovvero quella di vedere l’attaccante ancora con la maglia del Napoli.

“Osimhen? Lo scenario è molto fluido, ha un’offerta irrinunciabile dall’Arabia di 30 milioni a stagione. La discussione è più ampia e probabilmente vuole capire se ci sono i margini per poter fare altro sempre nel perimetro del calcio europeo. È chiaro che si rifaranno sotto il Manchester United, il PSG, anche l’Arsenal potrebbe farci un pensierino“.

“Teniamo anche aperto a quell’1% che non va escluso, a quella famosa chiacchierata che vuole farsi Lele Oriali, che non perde tempo e vuole capire se, via Kvaratskhelia, magari Osimhen non voglia ripensare a quello che è il suo futuro“.

PERMANENZA VICTOR OSIMHEN ALLA SSC NAPOLI E LA SPERANZA NEL MIRACOLO DI LELE ORIALI. EMANUELE CAMMAROTO: “TENIAMO APERTO QUEL 1% CHE NON VA ESCLUSO”

“Se dai via Osimhen, che è la cosa più scontata del mondo, a 75 milioni, il suo sostituto lo devi pagare non dico altrettanto, ma siamo lì. Sento fare il nome di Gyökeres, ma costa 100 milioni. C’è il rischio anche che devi pagare anche di più, quindi chissà se i miracoli non li possa fare Oriali”, ha concluso Cammaroto nella trasmissione NapoliMagazineLive.