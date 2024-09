Osimhen e la rescissione a gennaio in favore di un top club. Al Galatasaray anche un altro ex Napoli?

Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Victor Osimhen lascia la SSC Napoli, seppure a titolo temporaneo. L’attaccante partenopeo va in prestito annuale al Galatasaray, con i tifosi turchi che hanno accolto da eroe il nigeriano e con quest’ultimo che ha giurato amore per la sua nuova squadra. Eppure, Osimhen potrebbe andare via dalla Turchia già nei prossimi mesi.

Il portale de La Gazzetta dello Sport rivela la possibilità della rescissione anticipata a favore di un top club europeo: “Avrebbe ottenuto di potersene andare già a gennaio (con un bonus a favore del Gala) in un top club europeo, stilando una lista di dieci squadre. Che dovrebbe provvedere al pagamento della clausola rescissoria al Napoli”.

“E qui siamo all’altro colpo di scena, forse il punto dove davvero Osimhen è uscito vincitore: per prolungare fino al 2027, Victor ha anche ottenuto di rivedere la cifra concordata lo scorso dicembre con De Laurentiis per lasciare il club azzurro: addio ai 130 milioni, adesso “basteranno” – si fa per dire – circa 80 milioni“.

NON SOLO VICTOR OSIMHEN, IL GALATASARAY PUNTA ANCHE UN EX CENTROCAMPISTA DELLA SSC NAPOLI: FABIAN RUIZ NEL MIRINO, CON MERTENS ARRIVANO A TRE GLI EX NAPOLI?

Anche l’ex centrocampista azzurro ed ora al PSG, Fabian Ruiz, potrebbe sbarcare in Turchia. Nonostante il grande europeo, infatti, il giocatore non sarebbe nella lista dei desideri di Luis Enrique, il quale non sarebbe soddisfatto della sua posizione. A rivelarlo è il portale calciomercato.com. Sicuramente la presenza di due ex compagni come Mertens e Osimhen potrebbe portare la trattativa a buon punto.