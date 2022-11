Osimhen è l’unico calciatore che può lasciare Napoli

Victor Osimhen avrebbe un patto con i partenopei per lasciare il club, ma solo a determinate condizioni per il trasferimento

Il calciatore nigeriano è attualmente l’unico calciatore che potrebbe lasciare concretamente Napoli. Victor Osimhen ha tanto mercato e in estate potrebbe essere il profilo più cercato dalle big europee.

L’attaccante della nazionale nigeriana e del Napoli è nel mirino di Manchester United, Arsenal, Tottenham, Real Madrid e Bayern Monaco con anche altre squadre interessate al suo profilo. Per ora non sembra possa partire, ma concretamente sembra quello più vicino ad un’eventuale addio nel futuro prossimo.

Le ultime

Ciro Venerato ne ha parlato a 1 station radio, evidenziando come il giocatore potrebbe partire. Ecco cosa ha detto: “L’unico giocatore che potrebbe lasciare Napoli è Osimhen, c’è un movimento internazionale che è emerso dopo il suo fantastico rendimento, c’è un patto tra gentiluomini con la società circa la sua eventuale cessione. Se dovessero arrivare offerte a tre cifre, il Napoli potrebbe prenderle in considerazione, naturalmente se Victor dovesse scegliere di andare via dall’Italia”.

Improbabile parta nel mese di gennaio, con il Napoli impegnato su tre fronti e che vuole vincere tutto. Il calciatore, però, sembra non poter rimanere ancora a lungo sotto il Vesuvio. Già la scorsa estate poteva partire, salvo poi rimanere nonostante le voci. Ora il calciatore sta continuando a macinare ottime prestazioni, con le squadre inglesi tra le più agguerrite per arrivare al suo profilo. La possibilità che parta in estate c’è ed aumenta con il passare dei giorni. De Laurentiis non potrà trattenerlo per sempre.