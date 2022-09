Osimhen, ecco i tempi di recupero del giocatore

Victor Osimhen è alle prese con un infortunio e secondo fonti estere dovrebbe poter essere in campo presto

Victor Osimhen potrebbe tornare presto in campo. Il calciatore nigeriano è alle prese con un infortunio che ha lasciato con il fiato sospeso tutta Napoli. A quanto pare, però, il calciatore non sembrerebbe essere poi così grave.

Il calciatore potrebbe metterci meno del previsto per tornare a calcare i campi della Serie A e avrebbe rivelato di essere pronto al ritorno a giocare. Il calciatore tornerà più forte che mai.

La confessione

Il giocatore lo avrebbe rivelato a Buchi Laba, giornalista nigeriano con cui avrebbe parlato. Il giornalista ha scritto su Twitter: “L’infortunio non dovrebbe essere serio, può camminare liberamente quindi l’infortunio non è serio. MI ha detto che tornerà al massimo tra una o due settimane. Questa è la migliore notizia della serata”.

Dunque, nonostante l’apprensione, il giocatore potrebbe finire per ritrovarsi in campo già per le prossime giornate di campionato. Victor Osimhen si è fermato durante la vittoria schiacciante per 4-1 contro il Liverpool. Il nigeriano è l’unica nota stonata di una serata pressochè perfetta, che ha visto il Napoli vincere contro un Liverpool mai veramente in partita.

In estate il giocatore si è visto corteggiato da varie squadre, con il Manchester United che ha quasi affondato il colpo per lui. Ora resterà a Napoli almeno fino a fine stagione, con i Red Devils che potrebbero tentare l’approccio già nelle prossime sessioni. Nella prossima sessione estiva ci saranno da valutare nuovi assedi.