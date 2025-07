Osimhen fino al 10 luglio non vuole parlare. Chiellini (quasi) smentisce trattative

La Juventus sarebbe su Victor Osimhen, ma il giocatore sarebbe intenzionato a non parlare di mercato almeno fino al 10 luglio. Intanto, Giorgio Chiellini – nel ruolo di dirigente della Juventus – ha parzialmente smentito ogni trattativa per il calciatore nigeriano

Chiellini smentisce la trattativa?

“Dovete vendere pagine e notizie, ma noi siamo concentrati sul presente: ci sono tante illazioni, a noi fanno ridere e restiamo concentrati sul presente”. Così Giorgio Chiellini ieri ha parlato della possibile trattativa che porterebbe Victor Osimhen in bianconero, prima della partita contro il Real Madrid da cui i bianconeri sono usciti eliminati dal Mondiale per club.

Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione, ma non chiudono totalmente le porte all’acquisto del nigeriano. Il problema? La Juventus non sembrerebbe intenzionata a prendere, seriamente, in considerazione di pagare la clausola rescissoria di Victor Osimhen, che è di 75 milioni di euro.

Osimhen e la sua scelta

Per ora il calciatore nigeriano si sta prendendo qualche giorno, fino al 10 luglio, per scegliere cosa vuole fare. Il calciatore non sembra voglia, per ora, andare in Arabia Saudita nonostante un’offerta da 40 milioni da parte dell’Al Hilal. Trattativa che non sembra stimolarlo, con il giocatore che non ha mai nascosto le sue preferenze per restare in Europa e, magari, andare a giocare in Premier League o al Paris Saint Germain. Quasi sicuramente, però, appare come improbabile che la Juventus scelga di spendere tutti quei soldi per un singolo giocatore. L’operazione Jonathan David apre ad una cessione di Vlahovic e, probabilmente, i bianconeri tenteranno un nuovo prestito per Randal Kolo Muani. Victor Osimhen, per ora, appare più lontano di prima dalla Juventus.