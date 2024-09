Osimhen-Galatasaray dopo il no di Conte al reintegro, Chiariello: “Non vuole vederlo neanche in cartolina”

“Osimhen l’altro giorno ha dato di matto perché voleva che De Laurentiis si piegasse e Conte ora non vuole vederlo neanche in cartolina visto che ci ha messo un mese e mezzo per ricostruire lo spogliatoio che era devastato dopo il decimo posto dell’ultima stagione”.

“Uno come Osimhen, appena entra nello spogliatoio dopo le parole del suo agente, Lukaku lo attacca all’appendino. Lui ha rotto con il Napoli e si è messo in una condizione sbagliata”, ha dichiarato Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 poco prima del trasferimento di Victor Osimhen in prestito annuale al Galatasaray.

Dalle parole di Chiariello era quindi evidente che non c’era nessuna intenzione da parte di Antonio Conte di riportare Victor Osimhen in squadra. Anche dalla controparte, l’intenzione era di andare via come dichiarato dallo stesso dirigente della SSC Napoli, Giovanni Manna.

NUOVA CLAUSOLA RESCISSORIA NEL CONTRATTO DI VICTOR OSIMHEN? I 130 MILIONI DI EURO POTREBBERO DIVENTARE 75 CON IL NUOVO CONTRATTO

La clausola di Victor Osimhen potrebbe passare da 130 a 75 milioni di euro. Sarebbe questa la richiesta dell’attaccante del Napoli per accettare il prestito al Galatasaray e firmare con gli azzurri un prolungamento di un anno e fino a giugno 2027.

A rivelarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “Osimhen vorrebbe che la clausola rescissoria del Napoli diventi di 75 milioni invece di 130 milioni. Inoltre: Vuole anche una clausola rescissoria per gennaio per lasciare definitivamente il Napoli nel caso in cui i top club si rivolgano a lui per un trasferimento”