Osimhen, Galatasaray paga clausola da 75 mln al Napoli? De Maggio svela: “Si vocifera che la Juventus…”

Il vice presidente del Galatasaray, İbrahim Hatipoğlu, ha rilasciato alcune dichiarazini in cui ha parlato dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen e del futuro del centravanti partenopeo: “Non c’è alcuna possibilità che Osimhen lasci la squadra a gennaio. Anzi, stiamo pianificando di farlo giocare anche nella prossima stagione”.

“Osimhen resterà un giocatore del Galatasaray fino a giugno. Discutere di queste cose serve solo a cambiare l’attenzione mediatica e a rovinare il piacere di guardare Osimhen giocare. Il giocatore dimostra in ogni partita quanto sia legato al Galatasaray. Le persone giocano dove sono felici”.

“Ha un contratto con noi fino alla fine della stagione. È molto felice di essere al Galatasaray. Dovremmo piuttosto pensare a come continuare con Osimhen nelle stagioni future. Non ha senso discutere se andrà via durante la pausa di metà stagione“. Il futuro di Osimhen, quindi, potrebbe continuare ad essere al Galatasaray e chissà se lo stesso club turco provi a pagare alla SSC Napoli la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e acquistare il nigeriano a titolo definitivo.

OSIMHEN-JUVENTUS, LE DICHIARAZIONI DI WALTER DE MAGGIO E L’ACCOSTAMENTO DELL’ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI AL CLUB BIANCONERO DI CRISTIANO GIUNTOLI

“Si comincia a vociferare che Giuntoli lo voglia alla Juventus a gennaio. Secondo me la clausola non è valida per l’Italia. Giuntoli, quando era a Napoli, scelse Lukaku per sostituire eventualmente Osimhen”, ha dichiarato De Maggio. Ci sono dubbi, quindi, sulla validità della clausola per l’Italia, ma ciò non toglie la possibilità alla Juventus di presentare un’offerta per l’attaccante del Napoli.