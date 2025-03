Osimhen ha deciso, via dal Galatasaray (e dal Napoli) a fine stagione: il suo futuro è in Premier League

Victor Osimhen non resterà al Galatasaray al termine della stagione. L’attaccante azzurro farà ritorno a Napoli per poi trovare una destinazione definitiva e lasciare per sempre il club partenopeo. L’alternativa turca è stata infatti trovata dopo la chiusura dello scorso mercato estivo come tampone per il calciatore e la società.

Victor Osimhen si prepara a essere uno dei protagonisti più attesi del prossimo calciomercato estivo. L’attaccante nigeriano, attualmente di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray, è destinato a lasciare definitivamente il club azzurro. Con una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, il suo nome è finito nel mirino di diversi club della Premier League, pronti a contenderselo nei prossimi mesi.

VICTOR OSIMHEN LASCIA IL GALATASARAY AL TERMINE DELLA STAGIONE E RITORNA A NAPOLI SOLO A TITOLO TEMPORANEO: IL FUTURO DEL BOMBER NIGERIANO E’ IN PREMIER LEAGUE

Secondo indiscrezioni riportate da TBR Football, il Galatasaray, pur desiderando trattenerlo, non avrebbe le risorse economiche per completarne l’acquisto, lasciando aperta la strada a un trasferimento in Inghilterra. Il valore di mercato del giocatore è in calo, ma il suo rendimento rimane costante, fattore che continua ad alimentare l’interesse delle big britanniche.

Oltre a Chelsea e United, anche Arsenal, Aston Villa e Newcastle stanno monitorando attentamente la posizione di Osimhen, in attesa di capire gli sviluppi della trattativa. Con l’avvicinarsi dell’estate, il futuro del nigeriano diventerà sempre più chiaro: per lui si prospetta un nuovo capitolo in Premier League.