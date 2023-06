Osimhen ha detto sì, ma non al Napoli: l’annuncio dalla Germania

Victor Osimhen ha detto sì, ma non alla SSC Napoli. È questo il riassunto della notizia riportata dal quotidiano tedesco Sport1, il quale rivela come l’attaccante del Napoli avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Bayern Monaco durante la prossima stagione. La motivazione, come riporta il portale SportMediaset, è principalmente per motivi familiari: “Per il nigeriano, sottolineano dalla Germania, una scelta di cuore per avvicinarsi alla famiglia e alla compagna, originaria di Wolfsburg e residente ancora in terra tedesca“.

“Ma non sarà facile per i bavaresi che dovranno fare i conti con le richieste del Napoli“. Bisogna ora capire le intenzioni del Bayern Monaco di versare al presidente De Laurentiis la cifra richiesta. Il Napoli, infatti, non ha intenzione di scendere sotto i 150 milioni di euro.