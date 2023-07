Osimhen, il Bayern Monaco offre Mané

Secondo quanto emerge da Sky Sport, Sadio Mané potrebbe finire per essere inserito nella trattativa per Victor Osimhen. Offerta che verrà rifiutata

Victor Osimhen continua a far impazzire il calcio mondiale. Il giocatore nigeriano piace a tante squadre a livello europeo, che però sembra dovranno forzatamente arrendersi davanti alle richieste esose di Aurelio De Laurentiis. Il presidente partenopeo ha richieste troppo elevate perfino per i big club.

Si parla di circa 150 milioni di euro, cifra per cui il presidente azzurro potrebbe sedersi a tavolino per valutare una cessione del calciatore nigeriano. Una trattativa che sembra non potersi aprire, ma con alcune squadre che stanno facendo offerte. Tra di queste c’è il Bayern Monaco, che avrebbe offerto il cartellino di Sadio Mané più soldi al Napoli per potersi accaparrare Osimhen.

L’offerta del Bayern Monaco

A Napoli si sta lavorando al rinnovo fino al 2027 del giocatore nigeriano, mentre Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato a rifiutare l’offerta da parte del Bayern Monaco. L’obiettivo è ottenere solo soldi dalla sua cessione, anziché inserire in squadra contropartite tecniche che potrebbero anche non servire a Rudi Garcia.

Intanto, sulla questione ha detto qualcosina Sky Sport. Ecco cosa è stato scritto: “La stagione di Sadio Mané è come quella del suo club: deludente. Così, e con l’intenzione di sostituire definitivamente Lewandowski, il Bayern Monaco si posizionerebbe su un certo Victor Osimhen. Un trasferimento enorme stimato in 150 milioni di euro. Ma per ridurre i costi, Sky Sports afferma che i rappresentanti del Bayern vogliono offrire il nazionale senegalese come merce di scambio”.