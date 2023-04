Osimhen, il suo entourage: “Offerta PSG? Nulla di vero”

L’entourage di Victor Osimhen si è esposto sulla questione del trasferimento del proprio assistito. Il giocatore, infatti, non avrebbe ricevuto alcuna offerta proveniente dal Paris Saint Germain

“Notizia falsa, è presto per parlare di mercato“. Così l’entourage di Victor Osimhen ha smentito il possibile trasferimento del calciatore nigeriano in Francia, più precisamente al Paris Saint Germain. O, almeno, avrebbe smentito l’offerta proveniente dal Paris Saint Germain di 150 milioni di euro.

Il calciatore, probabilmente, in estate andrà via da Napoli nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta cospicua. Dalla Premier League sembrano già muoversi in tal senso, con Manchester United e Arsenal pronte ad offrire milioni su milioni. Il PSG, però, sembra pronto a far follie per il nigeriano.

Intanto Osimhen…

Un paio di mesi fa, intanto, l’attaccante nigeriano ha spaventato Napoli con le seguenti dichiarazioni: “Quando stai facendo così bene, i migliori club di tutto il mondo ti guardano, soprattutto nei primi cinque campionati. E riuscire ad attirare l’interesse di questi top club dimostra che sto andando alla grande e mi dà la motivazione per fare ancora di più per me stesso e per la mia squadra. Ma io sono concentrato sul Napoli in questo momento e loro hanno l’ultima parola. Voglio solo aiutare la mia squadra a vincere partite e vincere trofei. A fine stagione vedremo cosa succederà, ma non dipende da me. Sta alla società decidere. Non voglio prevedere nulla, ma abbiamo un obiettivo come club e Spalletti ci ha detto di pensare di partita in partita. Vogliamo solo continuare a provare a vincere ogni gara. Sappiamo che non sarà facile. Tutti gli occhi sono puntati sul Napoli ora perché stiamo facendo bene, il che è un bene per noi“.