Osimhen, in estate impossibile rifiutare un’offerta da 150 milioni

In estate i partenopei potrebbero ricevere offerte belle pesanti per Victor Osimhen. Il calciatore sta vivendo una stagione assurda

A Napoli cresce la paura che in estate Victor Osimhen possa lasciare i colori azzurri. L’attaccante nigeriano è cercatissimo dalle big europee e sembra possa lasciare presto il capoluogo campano.

Secondo Tuttomercatoweb il calciatore nigeriano potrebbe andar via da Napoli se arrivasse un’offerta da 150 milioni. Il calciatore intanto è voglioso di continuare con il Napoli, in una stagione per lui al momento incredibile.

Il Manchester United guarda

Secondo il Corriere dello sport, intanto, i Red Devils potrebbero presto provarci per lui. Ecco cosa hanno detto i colleghi di CdS: “Il Manchester United sarebbe pronto a tutto pur di aver Victor Osimhen nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal DalY Mail, il club inglese ha individuato nel centravanti del Napoli l’uomo giusto per completare il reparto avanzato. Sarebbe proprio il tecnico olandese Ten Hag a spingere il club a puntare tutto sull’attuale capocannoniere della serie A.

Secondo il quotidiano inglese, lo United, che cerca disperatamente una punta che riesca a finalizzare la mole di gioco creata, sarebbe pronta ad un offerta super, per convincere il Napoli a lasciare la sua stella più luminosa: 107 milioni di sterline“. Il Napoli potrebbe cedere e buttarsi su Walid Cheddira, marocchino del Bari che in questa stagione di Serie B sta giocando molto bene. Capocannoniere in lotta con Brunori per il trono, tanto che i biancorossi potrebbero cederlo nel mercato estivo a chiunque offrirà il meglio possibile per contratto.