Napoli, il PSG mette nel mirino sia Osimhen che Kvara?

La principale preoccupazione per i tifosi del Napoli, in questo momento, è senza dubbio il futuro di Kylian Mbappé. Il destino del bomber del PSG potrebbe influenza, in negativo, anche il mercato del club partenopeo che potrebbe vedere uno dei suoi principali giocatori, Victor Osimhen, andare via.

Il club francese, infatti, sarebbe intenzionato ad investire sull’attaccante del Napoli una somma importante. Tuttavia, per non far mancare nulla ai propri tifosi, lo sceicco potrebbe puntare anche un altro giocatore azzurro, Khvicha Kvaratskhelia.

Non è un mistero, infatti, che l’attaccante georgiano sia un pupillo del presidente del PSG e per questo potrebbe decidere di ingaggiarlo insieme con Osimhen e formare la coppia d’oro del Napoli a Parigi. Fa sapere Il Mattino di qualche settimana fa che il club francese potrebbe arrivare ad investire 220 milioni di euro.

Per Aurelio De Laurentiis, però, Kvara è incedibile, a qualsiasi prezzo. Non a caso si cerca l’accordo per il rinnovo contrattuale. Per Osimhen, invece, il discorso è diverso dal momento che ha una clausola rescissoria.