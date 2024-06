Osimhen, l’Al-Ahli pronta al pagamento della clausola rescissoria da 130 milioni di euro

Victor Osimhen potrebbe presto lasciare la SSC Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, c’è un club dell’Arabia Saudita pronto a pagare in qualsiasi momento la clausola rescissoria dell’attaccante partenopeo: “La Saudi League potrà tornare prepotente dopo il corteggiamento della scorsa estate”.

“Stavolta c’è l’Al-Ahli fortemente interessato: il club potrebbe addirittura pagare la clausola rescissoria, ma resta da capire la reale volontà di Osimhen che al momento sarebbe convocato per il ritiro di Dimaro-Folgarida”.

“Serve la svolta la prossima settimana, la storia è ancora tutta da scrivere”, riporta il quotidiano Repubblica. Per l’Al-Ahli, quindi, non ci sono problemi nel pagamento della clausola rescissoria, resta solo da convincere il calciatore a trasferirsi in Arabia Saudita.

Per Osimhen l’Arabia sembra essere l’unica possibilità di lasciare Napoli. Nessun club della Premier o degli altri massimi campionati sembra neanche avvicinarsi al valore della clausola da 130 milioni.

VICTOR OSIMHEN, QUALE SARA’ LA SCELTA DELL’ATTACCANTE DEL NAPOLI? IPOTESI PERMANENZA IN AZZURRO O TRASFERIMENTO IN ARABIA SAUDITA ALMENO PER UN ANNO?

L’attaccante azzurro, quindi, è di fronte ad una scelta importante per la sua carriera da calciatore: restare a Napoli, almeno per un altro anno, o trasferirsi in Arabia Saudita.