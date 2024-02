Osimhen, Mazzarri ha voluto evitare lo scontro. Ugolini: “L’attaccante è rimasto infastidito”

L’edizione odierna de Il Mattino scrive su Victor Osimhen e sulla decisione di non prendere parte alla partita di oggi contro il Genoa dopo le peripezie dovute al suo rientro in Italia e allo stress vissuto per la Coppa d’Africa: “Lo lascia a casa”.

“Perché nel trovarsi faccia a faccia con quel faccione sempre sconsolato e incavolato con il mondo di Osimhen, Mazzarri non se l’è sentita di forzare la mano e di andare allo scontro quando la stella nigeriana gli ha fatto capire di non sentirsi al top, di temere di potersi tar male e che, quindi, non gli va di scendere in campo con il Genoa con il terrore di poter rimediare uno strappo muscolare. «Preferirei di no», ha risposto Osimhen imitando Bartleby “lo scrivano”.

“Mazzarri non ha avuto voglia (ma non ne ha la forza) di andare allo scontro con Osimhen, non ha voluto convocarlo contro la sua volontà anche se ha giocato un mese intero con la sua nazionale senza saltare una partita. Non ha senso creare un altro fronte: vuole riposare, Osi? E allora, lo faccia”, ha concluso il quotidiano.

Il giornalista di SKY Massimo Ugolini, inoltre, riporta come l’attaccante sia rimasto infastidito dalle polemiche dovute al suo rientro.