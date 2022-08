“Osimhen allo United e Ronaldo al Napoli”, trapela una clamorosa indiscrezione

Mancano meno di dieci giorni alla chiusura del mercato, e si entra ora nel vivo. Il Napoli ha già chiuso diversi acquisti. Ndombele, Raspadori e Simeone sono tutti e tre arrivati nel giro di una settimana.

Ora la priorità è trovare un portiere, con Keylor Navas del PSG e Kepa del Chelsea ancora in corsa. Se nessuno delle due trattative dovesse andare in porto si punterà su Meret, con Sirigu come secondo. Le due piste sono al momento bloccate perché i costi per entrambe sono molto alti, e non è semplice trovare la quadra.

E’ notizia recente però che il colpo finale del Napoli potrebbe non essere il portiere, bensì un certo Cristiano Ronaldo, o addirittura entrambi. Infatti, secondo quanto scrive su Il Napolista Massimiliano Gallo, la pista CR7 Napoli non è tutt’altro che chiusa.

“Mendes sta ancora lavorando affinché Ronaldo lasci il Manchester United. Il club inglese, dal canto suo, vorrebbe uno scambio con Osimhen, che si trasferirebbe volentieri in Premier. Serve però una di quelle offerte irrinunciabili. Sul nigeriano c’è anche il Bayern.”

E poi ancora: “Non è detto che ciò avvenga, devono incastrarsi un po’ di cose. L’ex Juve è uno che segna ancora nonostante i 37 anni. Mendes, ADL e Giuntoli ci stanno lavorando. Ad oggi, gli azzurri stanno bene così. Con Navas starebbero benissimo”.