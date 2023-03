Osimhen nel mirino del Chelsea

Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match.

Non a caso è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

Tra i club interessati, come riportato da calciomercato.com, c’è il Chelsea che nella prossima finestra di mercato potrebbe tentare di convincere Osimhen al trasferimento oltremanica proponendogli il raddoppio dell’ingaggio attuale fissato a 4,5 milioni all’anno.

Al momento non si conoscono le intenzioni del calciatore o del presidente azzurro che sicuramente non lo lascerebbe partire per meno di 120/130 milioni. Sono rimandate all’estate tutte le possibili valutazioni di mercato, l’obiettivo al momento è uno soltanto e si chiama scudetto.