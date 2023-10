Osimhen non esulta, colpa delle vicende extracalcistiche: chiede rispetto e niente rinnovo

Anche contro il Lecce, Victor Osimhen ha messo la palla in rete e, ancora una volta, l’attaccante partenopeo non ha esultato per la rete. Come dopo il gol contro l’Udinese, anche allo stadio Via del Mare si è visto il nigeriano dannarsi come sempre per vincere la partita ma non c’è stato nessun momento di gioia dopo aver segnato.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si interroga sul momento di Osimhen e il motivo della mancata esultanza.

In particolare, la Rosea scrive come l’intesa con i compagni in campo non manchi, ma, l’attaccante sta attraversando un periodo particolare e va rispettato. La vicenda del video Tik Tok l’ha toccato ed alcuni gli stanno dando anche del permaloso. Quindi, il motivo della mancata esultanza si può rintracciare proprio nel momento dell’attaccante, il quale chiede rispetto.

In ogni caso i tifosi napoletani sono preoccupati, soprattutto in vista della prossima stagione dove Osimhen avrebbe deciso di andare via. Il rinnovo, infatti, è ormai solo un lontano ricordo e le vicende extracalcistiche rappresentano un muro difficile da superare anche per Aurelio De Laurentiis, il quale ora rischierà di avere un calciatore valutato oltre 150 milioni ad un anno dalla scadenza.