Osimhen e i dubbi dei tifosi del Galatasaray: c’è un motivo dietro il ritardo della firma?

La trattativa tra Victor Osimhen e il Galatasaray è ormai giunta ai titoli di coda. L’attaccante nigeriano ha raggiunto un accordo economico con il club turco, e anche le due società hanno definito i dettagli del trasferimento, che prevede un esborso importante da parte del club di Istanbul per assicurarsi uno dei centravanti più ambiti del panorama europeo. Tuttavia, nonostante l’intesa sia totale, la firma di Osimhen sul contratto ancora non è arrivata.

Un ritardo che sta alimentando dubbi e malumori, soprattutto tra i tifosi del Galatasaray. Sui social, in particolare, molti si chiedono il motivo di questa incertezza dell’ultimo minuto. Secondo i tifosi turchi, Osimhen avrebbe chiesto ulteriori giorni di vacanza e non sarebbe intenzionato a raggiungere subito il ritiro precampionato con il club turco. Una scelta che, seppur legittima da un punto di vista personale, viene vista da molti come poco professionale in una fase così delicata.

Il Galatasaray, dal canto suo, resta fiducioso: le parti si sono parlate e l’accordo resta valido. Ma in Turchia cresce l’impazienza, anche perché il club vorrebbe annunciare il colpo entro fine settimana, con tanto di presentazione ufficiale davanti ai tifosi.

Osimhen, da sempre protagonista di gesti e decisioni fuori dagli schemi, è noto per il suo carattere forte e indipendente. Ma questa volta, la sua scelta di rallentare l’iter ufficiale del trasferimento per prolungare le ferie sta facendo discutere. Intanto, il Galatasaray aspetta… e i tifosi trattengono il fiato.