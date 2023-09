Osimhen non rinnova?

Il Napoli non ha fatto un mercato che ha fatto impazzire i suoi tifosi. La dirigenza si soffermata molto sui rinnovi di contratto dei suoi migliori calciatori. Diversi giocatori hanno detto si alla proposte di Aurelio De Laurentiis ma non tutti. Victor Osimhen è uno di quelli che non ha ancora rinnovato. Sembra che ci sia una situazione di stallo che però si potrebbe risolvere a breve.

In teoria però non è detto che firmi come tutti si aspettano. Questo è l’ipotetico scenario tracciato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’: “Per ora – si legge sul quotidiano capitolino – le fumate restano grigie. Tra un’estate c’è il rischio di ritrovarsi con un attaccante – uno dei principi della materia – con la scadenza imminente (2025), il che va inserito di diritto tra le previsioni meno lusinghiere ma possibili”.

“Il resto – rinnovo a quindici milioni lordi, con clausole già da attivare sin dal 2024 per l’estero e pure in Italia – appartiene alle ipotesi sviluppate in quella serie di incontri assai ravvicinati, ma soltanto fisicamente, andati in scena dalle Dolomiti agli Appennini . Passando per Roma. Legalmente, non è ancora successo nulla”.



Probabilmente quello che divide gli azzurri alla firma del contratto di Osimhen è solo una questione di tempo ma nulla è da lasciare al caso. Il nigeriano è uno degli attaccanti più ambiti d’Europa ed una sua perdita a zero sarebbe quasi fatale. ADL con la clausola che vorrebbe inserire dovrebbe percepire da un ipotetico addio di Osi centocinquanta milioni di euro.

Quest’anno hanno bussato alla porta del Napoli i club arabi che volevano il numero nove azzurro a tutti i costi. ADL ha resistito alla lussoriose offerto saudite tenendo Osimhen almeno un altro anno nella città partenopea.