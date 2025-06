Osimhen, non solo Al Hilal: offerta del Galatasaray. Novità sul possibile reintegro

Il Napoli sta vivendo un momento pessimo per la cessione di Victor Osimhen, che con il passare del tempo rischia di diventare una grana bella pericolosa. Ormai è corsa contro il tempo per evitare che il giocatore possa ritrovarsi in ritiro con la squadra, ma da separato in casa

Victor Osimhen ai saluti o… quasi

Il nigeriano continua ad essere al centro dei pensieri di mercato. Se la Juventus sembrerebbe essersi fatta un po’ indietro, i bianconeri hanno virato su altri obiettivi, altre squadre continuano a tempestare di attenzioni il calciatore del Napoli. Su tutte c’è ancora il Galatasaray, che vorrebbe riaverlo per la prossima stagione. Il calciatore nigeriano sarebbe ben contento, ma c’è da capire se le sue ambizioni siano ancora più elevate.

E quei soldi in più…

C’è da mettere in conto anche la ricca offerta dell’Al Hilal, che rischia di pesare come un macigno sull’addio del nigeriano. Si parlerebbe di circa 40 milioni euro annui per lui, in un triennale, con opzione per il quarto anno, che lo renderebbe uno dei calciatori più pagati al mondo.

Il Napoli spera di non doverlo reintegrare

Di sicuro c’è una novità sulla possibilità di vedere il calciatore restare a Napoli. Il club, infatti, sarebbe poco volenteroso di continuare con il nigeriano. I rapporti sono totalmente incrinati, anche a fronte di uno stipendio di 12 milioni di euro annui e un solo anno di contratto. Aurelio De Laurentiis e soci sono stati categorici: quello ad Osimhen è un no secco, che non ammette ripensamenti .