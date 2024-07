Osimhen non va via, Conte infastidito

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Antonio Conte sarebbe infastidito dal mancato addio di Victor Osimhen che tarda ad arrivare

La situazione legata alla cessione di Victor Osimhen al Paris Saint Germain sembra stia diventando tutto meno che simpatica per il Napoli. I partenopei, infatti, non hanno ancora ceduto il calciatore nigeriano che rischia di diventare un caso per la squadra.

Il calciatore nigeriano è da settimane dato per partente, con i francesi che non hanno ancora formulato una vera e propria offerta ai partenopei per far sì che il giocatore possa sposare il progetto dei francesi. Tanto che sembrerebbe crearsi tensione con Antonio Conte, che sarebbe infastidito dal mancato arrivo di Romelu Lukaku.

Luca Calamai su TMW ne parla

Sull’ultimo editoriale di Luca Calamai si legge, infatti, come la situazione sia in perfetto stallo: “Febbre da numero 9. Voglia, anzi, bisogno disperato di gol. Centravanti vecchi e nuovi si avvicinano all’inizio del campionato. Il mercato dei bomber accende o spaventa i tecnici delle squadre che lotteranno per lo scudetto e per la zona Champions. Chi, immagino, abbia qualche pensiero è Antonio Conte. Osimhen è da settimane nella lista dei partenti ma per il momento l’offerta giusta non è arrivata. E non ci sono segnali di un’accelerazione rapida da parte, a esempio del Psg”.

Poi Calamai continua con: “Parallelamente Lukaku si sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis. Ma il telefono è sempre silenzioso. Il problema è che Osi e Lukaku sono due bomber con caratteristiche diametralmente opposte. Osimhen è un micidiale contropiedista. Si nuove con un solo obiettivi: fare gol. Lukaku si propone come appoggio, come prezioso punto di riferimento per la squadra. Lavora oltre che per se stesso anche per mandare in porta i compagni di reparto. Capite perché Conte è infastidito per questo ritardo sul fronte centravanti?”.