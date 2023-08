Osimhen, offerta da 200 milioni: ADL chiama l’agente e ribadisce la volontà della SSC Napoli

Victor Osimhen è rimasto affascinato dalla proposta arrivata dall’Al-Hilal, un contratto di quattro anni da 200 milioni di euro complessivi, una cifra che difficilmente riuscirà a guadagnare restando in Europa. Per questo motivo sarebbe arrivato il sì da parte dell’attaccante, con il club saudita, però, che dovrà fare prima i conti con il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale non ha intenzione di cedere il calciatore nemmeno per 200 milioni di euro.

Per questo motivo, ci sarebbe stato l’ennesimo contatto tra l’agente del calciatore e il presidente partenopeo per ribadire la volontà della dirigenza azzurra. Se l’Al-Hilal, però, arriverà davvero ad offrire i 200 milioni richiesti, sarà difficile dire di ‘no’, correndo il rischio di far restare un calciatore demotivato.

La SSC Napoli avrebbe già individuato l’eventuale sostituto di Osimhen: Jonathan David. L’attaccante del Lille è valutato circa 60 milioni di euro, ma, a questo punto, ne serviranno almeno venti in più per far barcollare il club francese. Un acquisto da 80 milioni per sostituire il nigeriano, un nuovo bomber che però bisognerà comunque formare visto che arriva a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.