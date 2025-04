Osimhen piace ai club d’Arabia: il Manchester United in agguato

Victor Osimhen lascerà il Napoli a titolo definitivo e, nonostante il Manchester United sia un estimatore dell’attaccante, per lui è più probabile un’altra destinazione in estate

Osimhen, 26 anni, ha segnato ben 28 gol in 32 presenze con il Galatasaray. Il suo contratto con il Napoli prevede una clausola di uscita di 75 milioni di euro. Il Man Utd vuole acquistare un nuovo attaccante quest’estate e Osimhen è nel suo radar, ma si trova in una posizione di ristrettezza del PSR (Profitability and Sustainability Rules) e deve vendere giocatori prima di fare acquisti con grandi somme di denaro. La priorità è attualmente l’attaccante dell’Ipswich Liam Delap, che ha una clausola di retrocessione di 40 milioni di sterline. Lo United dovrà potenzialmente affrontare la concorrenza di Chelsea e Newcastle.

Secondo alcune fonti, l’Arabia Saudita è in testa alla corsa per Osimhen e l’attaccante è molto aperto al trasferimento nello Stato del Golfo. La scorsa estate, il Chelsea era interessato a Osimhen, ma il club saudita Al-Ahli è stato il più vicino a ingaggiarlo a titolo definitivo, prima di ottenere Ivan Toney dal Brentford. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scoperto la cifra di 40 milioni di sterline offerta per Toney e ha cambiato il prezzo per Osimhen, facendo fallire il trasferimento. Ma lo stesso Osimhen era pronto a passare a Gedda.

Nuove offerte dall’Arabia

I negoziatori sauditi sono ancora interessati a trovare un accordo per il prolifico attaccante e sarebbero disposti a pagare la sua clausola di rilascio. Il club non è ancora stato deciso, ma è improbabile che si tratti ancora dell’Al-Ahli, anche se Bobby Firmino dovesse partire quest’estate come previsto.

Osimhen era pronto ad unirsi all’Al-Ahli la scorsa estate e i sauditi sono pronti a riaccendere l’interesse, anche se il giocatore andrà in un altro club della Saudi Pro League. L’Al Qadsiah e il Neom SC potrebbero essere entrambi sul mercato per un nuovo attaccante, quindi sono due club da tenere d’occhio nella corsa a Osimhen. Anche Al-Hilal e Al-Ittihad potrebbero essere sul mercato per prendere il nigeriano.

È vero anche che la Premier League è interessata a Osimhen. Il Manchester United è un estimatore, ma dal punto di vista finanziario l’affare sarà molto difficile per loro. Anche il Chelsea ha esplorato un accordo alla fine della scorsa estate, ma Osimhen non era disposto a rientrare nella loro struttura salariale basata sui bonus.