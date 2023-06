Osimhen priorità per il PSG: pronta l’offerta

Il Paris Saint Germain è in pressing per Victor Osimhen del Napoli, che potrebbe essere allettato dall’offerta dei francesi. C’è, però, la resistenza di Aurelio De Laurentiis

Il Napoli dovrà stare attento nella prossima finestra di mercato, specialmente perché la corsa a Victor Osimhen sembra farsi sempre più agguerrita. Il calciatore nigeriano è seguitissimo da tutte le big di Premier League, con una concorrente proveniente dalla Francia che sarebbe pronta a sbaragliare la concorrenza con le proprie offerte.

Infatti, il Paris Saint Germain avrebbe pronta l’offerta giusta per far traballare il giocatore e farlo tornare sui propri passi. Infatti, per fargli preferire il ritorno in Francia all’Inghilterra sarebbe pronto un contratto da circa 12 milioni di euro netti all’anno. Cifre altissime e che potrebbero ingolosire il calciatore, che però sembra essere potenzialmente bloccato da Aurelio De Laurentiis.

Cifre altissime

Per lasciar partire il proprio attaccante, infatti, il patron partenopeo avrebbe richiesto almeno 150 milioni di euro. Cifre altissime a cui il Paris Saint Germain potrebbe anche venire incontro, specialmente perché il giocatore è voluto fortemente dal prossimo allenatore.

Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il prossimo tecnico dei parigini sarà Julian Nagelsmann. L’accordo con il Bayern Monaco è vicino e il nuovo allenatore dei campioni di Francia avrebbe già richiesto Victor Osimhen come primo innesto. Lì davanti i parigini possono contare su Ekitiké e Mbappé, ma sembra ci sia la voglia di avere una punta di peso che possa far sì che si giochi con il 4-2-3-1. Osimhen giocherebbe lì davanti, con Mbappé che agirebbe alle sue spalle.