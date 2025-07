Osimhen pronto per il Galatasaray: il Napoli fissa il prezzo

Da diversi giorni si è tornato a parlare del futuro di Victor Osimhen. Finalmente sembra essere arrivata la svolta per l’attaccante nigeriano: scioglie le riserve e comunica di voler restare in Turchia anche per le prossime stagioni!

A rivelare la decisione del calciatore è il Corriere dello Sport: “Osi ha intenzione di continuare a giocare con il Galatasaray. A Istanbul, la città di una nuova gioia dopo una stagione piena di tensione a Napoli sin dall’arrivo di Garcia, hanno provato a convincerlo in tutti i modi sin dalla fine del campionato e per incentivarlo si sono spinti a offrirgli un ingaggio da 16 milioni a stagione”.

“Victor ci ha riflettuto, ha rifiutato l’Al-Hilal, è partito per le vacanze in Nigeria, ha pensato ancora e alla fine ha detto sì. Il problema? Il Napoli, dicevamo, non fa sconti: per acquistarlo non servirà un accordo e non ci saranno sconti, bisognerà presentarsi da De Laurentiis con i 75 milioni di euro utili ad accendere la clausola rescissoria”.

Al momento, dunque, la situazione è ferma. Aurelio de Laurentiis è in attesa di scoprire l’offerta dei turchi per riprendere la caccia al centravanti da affiancare a Lukaku e altri profili per rinforzare la rosa a disposizione di Conte.