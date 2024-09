Osimhen, pugni e calci: “Pensavo di non farcela”

Nel documentario prodotto dal Napoli sulla stagione dello scudetto, sono saltati fuori alcuni retroscena inerenti ad alcuni comportamenti di Victor Osimhen

Lo scudetto del Napoli di ormai quasi due anni fa è stato un avvenimento importante per l’intera città partenopea. Festa tra le piazze, gioia incontenibile e momenti indimenticabili sia per i tifosi che per i calciatori, oltre che per chiunque che ha lavorato a questa prestigiosa vittoria.

Oltre a questi momenti meravigliosi, però, sembrano esserci anche ombre riguardo quella che è stata la stagione partenopea di quell’anno. Un avvenimento in particolare avrebbe rotto il rapporto tra Victor Osimhen e la dirigenza del Napoli, nonostante il nigeriano abbia contribuito significativamente alla vittoria della Serie A 2022-2023 per il Napoli.

Calci, pugni e nervosismo per l’attaccante nigeriano

Ormai è passato un anno e mezzo da quel momento, ma nel documentario lo si può vedere benissimo. Infatti, Victor Osimhen dopo il pareggio con la Salernitana uscì nervosissimo dal campo. Infatti, la partita contro i granata ha rimandato la festa scudetto dei partenopei che si sono ritrovati a subire il gol di Boulaye Dia proprio quando nessuno se lo aspettava.

Una partita culminata con il nervosismo dell’attaccante attualmente in prestito secco al Galatasaray, che è arrivato addirittura a prendere a calci e pugni la panchina. Momenti che sono stati descritti come quelli che hanno rischiato di “far perdere lo scudetto”. L’intero movimento Napoli pensava d’aver ormai perso la possibilità di vincere il tricolore, cosa che poi, però, per fortuna non è avvenuta sul serio.