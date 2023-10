Osimhen può salutare: Jesus, Morata o David al suo posto?

Victor Osimhen può salutare a fine stagione, con i partenopei pronti a eventualmente andare su tre obiettivi per l’attacco

Victor Osimhen ritorna a segnare e convincere il Napoli e non solo. Il nigeriano è al momento arrivato a 9 partite stagionali, condite da 5 reti a un assist tra Serie A e Champions League. Il problema? La tensione sembra essersi abbassata con l’ambiente Napoli, questo è certo, ma non del tutto. Infatti il giocatore resta in bilico, con il rinnovo di contratto che è ancora lontanissimo.

In estate, o anche a gennaio, il calciatore potrebbe ritrovarsi ad andare via con il Napoli pronto a monetizzare e prendere eventualmente qualcun’altro al suo posto. Il primo nome fatto è quello di Gabriel Jesus, che in questa stagione ancora non è riuscito a carburare come vorrebbe. Ha iniziato con un infortunio al ginocchio, ma adesso sta prendendo minutaggio. 8 presenze totali e 3 gol, ma con la voglia di far meglio.

Gli altri nomi

Calciomercato.com ha snocciolato la questione del Napoli: “L’ottimismo mostrato dal Presidente De Laurentiis rischia di rimanere una mera illusione perché ad oggi Victor Osimhen non ha intenzione di firmare nulla con il Napoli. Una situazione delicata e resa ancora più difficile dalle recenti tensioni scaturite dal video social pubblicato dal club azzurro che ha mandato su tutte le furie il ragazzo e il suo entourage. Non sembra essere così felice come nella scorsa stagione, nel rettangolo di gioco ride sempre meno. E con quel contratto in scadenza nel 2025 il rischio cessione è dietro l’angolo: improbabile già a gennaio ma certamente concreto nella prossima estate”. Per sostituirlo? “Piace molto Gabriel Jesus ma non sarà facile portare via il brasiliano all’Arsenal”. In lista ci sarebbero anche Alvaro Morata e Jonathan David, nomi ben più semplici.