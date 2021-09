Osimhen, Real Madrid sempre più interessato al nigeriano

Victor Osimhen si sta prendendo il Napoli. Un avvio di stagione pazzesco: in Serie A, 5 presenze e 4 goal, con l’aggiunta della doppietta in Europa League contro il Leicester. Anche se seiamo solo ad inizio campionato, i numeri sono impressionanti, e se continuerà su quest’onda, potrà essere davvero l’uomo in più che è mancato lo scorso anno.

La sua prima stagione in Serie A non fu facile, caratterizzata da alcune prestazioni inziali insufficienti, e da vari problemi fisici. Ciò comportò critiche nei suoi confronti da parte di molti tifosi e giornalisti. A partire da Marzo però, Osimhen segnò 8 goal nelle ultime 14 partite, zittendo parzialmente i giusidizi sfavorevoli ricevuti. Ora sembra un giocatore totalmente diverso da quello della prima esperienza in azzurro. Questa trasformazione è sicuramente merito del lavoro di Luciano Spalletti.

Attualmente l’unico problema per il Napoli sarebbe quello dell’interessamento di importanti squadre europee; lo splendido inizio di Osimhen non è passato inosservato e infatti la “Gazzetta dello sport” riferisce come Psg, Manchester City e Real Madrid lo abbiamo iniziato a seguire con interesse. Allo stesso tempo, il quotidiano rosa ribadisce che il presidente De Laurentiis non abbia alcuna intenzione di cederlo durante la stagione in corso.

In particolare, il Real Madrid, secondo quanto riferito da “Fichajes futbol”, avrebbe individuato nell’attaccante 22enne, un’alternativa alle piste principali dei madrileni: Haaland e Mbappè. Il sito web spagnolo riferisce su come non sia facile arrivare all’attaccante azzurro, in quanto conferma la presenza di “altri corteggiatori di alto rango del vecchio continente europeo”.

Nonostante l’incedibilità dichiarata dal patron azzurro, sembra che comunque un’offerta dai 120 milioni in su sarebbe veramente difficile da rifiutare. Una cifra molto elevata, e la situazione economica dei “Blancos” non è florida come un tempo, anche se quest’estate erano molto vicini all’acquisti di Mbappè. Nel frattempo però, tutto l’ambiente napoletano spera che la crescita di Osimhen continui, e che possa riportare gli azurri nell’Europa che conta.