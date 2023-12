Osimhen, rinnovo di contratto sempre più vicino

Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad annunciare il rinnovo di contratto di Victor Osimhen, che diverrebbe il giocatore più pagato della rosa partenopea

Aurelio De Laurentiis ha lasciato qualche indizio oltre a qualche dichiarazione, ma ora sembra essere più vicina che mai la fumata bianca. Sì, perché Victor Osimhen e il Napoli non sono mai stati così vicini al rinnovo di contratto.

L’attaccante nigeriano sembra deciso a firmare il rinnovo con i partenopei, arrivando a diventare il giocatore più pagato della rosa e, probabilmente, uno dei più pagati della Serie A. Il giocatore percepirà circa 10 milioni di euro più possibili bonus, in un contratto che arriverebbe ad allungarsi fino al 2024.

Intanto possibile trattativa

Il Chelsea ha un altro motivo per ingaggiare Victor Osimhen in vista della prossima finestra di trasferimenti. L’attaccante ventiquattrenne è stato fortemente collegato a un trasferimento a Stamford Bridge di recente, con Mauricio Pochettino desideroso di rinforzare ulteriormente la sua prima linea.

I Blues volevano ingaggiare Osimhen in estate, ma il Napoli era deciso a tenersi il suo centravanti e così ha ingaggiato Nicolas Jackson dal Villarreal. Si ritiene che i londinesi considerassero l’attaccante nigeriano come un giocatore che avrebbe potuto risolvere i problemi del club davanti alla porta ma, senza la qualificazione alla Champions League, ogni offerta per ingaggiarlo si è rivelata difficile.

Con il Chelsea alla ricerca di un nuovo attaccante e con Osimhen che si trova ad affrontare un futuro incerto a Napoli, Stamford Bridge è stato indicato come una potenziale destinazione a gennaio. Mentre alcuni opinionisti hanno espresso la loro preoccupazione per il nigeriano, Todd Boehly ha avuto un altro motivo per assicurarsi la firma dell’attaccante.

Lunedì sera Osimhen è stato nominato calciatore africano dell’anno davanti a Mohamed Salah e Achraf Hakimi. L’obiettivo dei Blues ha giocato 32 volte con il Napoli in Serie A la scorsa stagione, segnando 26 gol e conquistando lo stivale d’oro e lo scudetto.

Dopo essere stato incoronato primo vincitore nigeriano dopo Nwankwo Kanu nel 1999, Osimhen ha dichiarato: “È un sogno che si realizza. Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questo viaggio e tutti gli africani che hanno contribuito a farmi conoscere nonostante i miei difetti”.