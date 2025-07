Osimhen, rottura e ‘minaccia’ alla SSC Napoli: “Vuole solo il Galatasaray, sta spingendo per…”

Victor Osimhen si appresta a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club turco avrebbe accettato le nuove clausole anti-Italia richieste dalla SSC Napoli oltre che le garanzie richieste dal presidente Aurelio De Laurentiis.

La trattativa si avvia quindi ad una conclusione e presto il nigeriano potrebbe approdare di nuovo in Turchia. Dopo un tira e molla durato diverse settimane, quindi, il Galatasaray è pronto ad accontentare il club campano.

Il calciatore non vuole tornare in azzurro, tanto che avrebbe mandato addirittura un certificato medico pur di non allenarsi con i compagni di squadra. Il calciatore, come confermato da Nicolò Schira, “vuole solo il Galatasaray e sta spingendo per tornare al Gala il prima possibile”.

TORMENTONE VICTOR OSIMHEN, GLI AGGIORNAMENTI DI ALFREDO PEDULLA’ SUL PROPRIO SITO UFFICIALE

“Tormentone Osimhen: Galatasaray ha avuto un nuovo contatto diretto con il Napoli nella tarda mattinata. E ha preannunciato la presentazione di una lettera di credito più che di una fideiussione nelle prossime ore. É possibile che si vada oltre stasera semplicemente perché è un lavoro laborioso, serve tempo, ma il Galatasaray ha ribadito di essere in contatto diretto con le banche per arrivare a una quadratura”.

“Il Napoli vorrebbe una cifra il più possibile vicina ai 50 milioni più altri 25 entro e non oltre il 2026. Il Napoli potrebbe accontentarsi di una base inferiore, ma sempre con chiusura delle pratica nel giro di un anno (scarso). Minime tranche, pagamento garantito: il Galatasaray continua a lavorare, sapendo che Osimhen aspetta ancora…”.