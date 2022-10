Osimhen salta anche l’Ajax?

Terminato il match valido per l’ottava partita di campionato contro il Torino, il Napoli inizia a pensare alla partita di Champions League con l’Ajax. Per questa gara ci si aspettava di rivedere in campo l’attaccante nigeriano Victor Osimhen ma invece non sarà così, secondo quanto ha scritto il corriere dello sport, il numero 9 del Napoli non sarà ancora disponibile.

Ecco le parole del quotidiano sportivo: “L’assenza di Osimhen si è avvertita nello strapotere fisico e nelle progressioni che sono mancate, non nel numero di goal o nei risultati raggiunti coi suoi sostituti. Simeone e Raspadori hanno consolato il periodo d’astinenza da Victor con le loro qualità nella staffetta.”

Spalletti ha dichiarato inoltre che come è successo oggi contro il Torino e come nelle precedenti partite, il ballottaggio e la staffetta ci sarà anche contro l’Ajax in Champions. Il mister è contento della sua squadra e di come stanno accogliendo le rotazioni, essenziali in questa parte di stagione piena di partite da giocare.

L’allenatore del Napoli ed il suo staff medico non vogliono rischiare Osimhen, ma allora quando lo rivedremo in campo? Probabilmente l’attaccante nigeriano potrebbe essere convocato contro la Cremonese e giocare, poi, la gara di Champions di ritorno contro l’Ajax il 12 Ottobre. Tutti ora aspettano di vedere Osimhen in campo per capire questo Napoli fin dove può arrivare.

La squadra di Spalletti attualmente è sia prima in campionato che prima nel girone di Champions. Questi risultati sono arrivati pur senza avere in campo Victor nelle ultime partite, infortunatosi il 7 Settembre nella gara contro il Liverpool. Tifosi e fantallenatori lo attendono, speriamo che poi riesca a farsi perdonare per la sua assenza.