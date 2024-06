Osimhen sempre nel mirino del PSG, potrebbe convincere il Napoli con due calciatori

Dopo il rinnovo siglato lo scorso dicembre, Victor Osimhen è destinato a lasciare la SSC Napoli. Per farlo, però, sarà necessario versare al club partenopeo la clausola rescissoria del nigeriano.

L’attaccante nigeriano è finito anche nel mirino del PSG. Tra il club parigino e il Napoli, infatti, i rapporti sono ottimi anche per via delle operazioni concluse in passato, principalmente quelle riguardanti Lavezzi e Cavani.

Il PSG, infatti, avrebbe intenzione di mettere sul piatto non solo una cifra vicina agli 80 milioni di euro, ma anche offrire in cambio due calciatori: Carlos Soler e Nordi Mukiele, valutati entrambi una cifra vicina ai 30 milioni di euro. In questo modo il PSG punta ad accontentare le richieste di Aurelio De Laurentiis.

130 MILIONI PER CEDERE OSIMHEN, IL VALORE DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA

Il presidente De Laurentiis, però, è sempre stato contrario a possibili scambi di calciatori e preferirebbe il denaro ‘contante’. La richiesta, per cedere il bomber, è di circa 130 milioni di euro, ovvero l’importo della clausola rescissoria.