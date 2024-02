Osimhen, slitta il rientro a Castel Volturno: in dubbio la partita contro il Genoa

Non arrivano buone notizie per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen. Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, infatti, slitta il rientro del calciatore: “Tutto in attesa di Victor Osimhen il cui rientro slitta ancora e mette in dubbio la sua presenza per la sfida coni il Genoa di sabato prossimo al Maradona”.

“L’attaccante, che poche ore fa è stato premiato dal presidente della Nigeria insieme a tutti i suoi compagni per il secondo posto nella coppa d’Africa (persa con la Costa d’Avorio), dovrebbe rientrare tra giovedì e venerdì prossimo in Italia (gli altri nigeriani che militano nel campionato italiano però – Lookman e Chukwueze, rispettivamente nell’Atalanta e nel Milan – faranno ritorno domani e da giovedì saranno già al lavoro)”.

OSIMHEN IN DUBBIO PER LA PARTITA CONTRO IL GENOA, SLITTA IL RIENTRO DELL’ATTACCANTE DEL NAPOLI

“Nella migliore delle ipotesi il bomber avrà a disposizione solo l’allenamento di rifinitura alla vigilia del match con il Genoa”, conclude Il Mattino.

Già nei giorni scorsi Il Mattino rivelava come le condizioni di Osimhen non fossero ottimali. Il giornale, infatti, ha svelato come lo stesso attaccante, poco prima della finale di Coppa d’Africa, aveva scambiato qualche messaggio con i compagni di squadra del Napoli per fare chiarezza sulle precarie condizioni fisiche per la forte gastroenterite che aveva messo in dubbio la sua partecipazione all’ultima partita della competizione.