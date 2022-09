Osimhen, slitta il ritorno in campo

Victor Osimhen potrebbe rientrare più tardi del previsto dall’infortunio. Qui di seguito il possibile nuovo giorno per il rientro del giocatore nigeriano

È una pausa delle nazionali che non vede tra i protagonisti un grande giocatore del Napoli. Victor Osimhen, infatti, non è partito per le convocazioni con la sua Nigeria, reo di essere ancora infortunato dalla partita con il Liverpool.

Ora il suo rientro sembra essere slittato ulteriormente, con l’attaccante del Napoli che potrebbe rientrare più tardi del previsto. Il calciatore continua a spingere per ritornare il prima possibile, ma per ora non ci sono le possibilità di rivederlo subito in campo.

Quando rientra Osimhen?

Victor Osimhen potrebbe tornare in campo per la gara del 4 Ottobre 2022 contro l’Ajax. Il Napoli potrebbe riaverlo tra i convocati proprio per la partita contro gli olandesi, che sarà un crocevia per la stagione.

La partita contro i lancieri sarà difficilissima, visto anche che si giocherà all’Amsterdam Arena e dunque in casa degli olandesi. Il calciatore nigeriano potrebbe essere una pedina importante per quella partita, specialmente perché vincendola i partenopei ipotecherebbero il passaggio del turno. Al giro di boa poi avranno l’Ajax al Maradona, con la partita più difficile che sembrerebbe essere il Liverpool.

Ad Anfield ci si aspetta un match di fuoco, con i reds che hanno il dente avvelenato dopo il 4-1 dell’ultimo incontro. La qualificazione potrebbe comunque arrivare agilmente, considerando che ci sarà anche il match contro i Rangers in casa, che costituiscono la squadra cuscinetto del girone del Napoli. I partenopei puntano a vincere.