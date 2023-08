Osimhen vacilla: possibile rinnovo con il Napoli

Il calciatore nigeriano del Napoli sembra apprezzare gli sforzi della società partenopea per potersi permettere la sua permanenza, nonostante le offerte provenienti dall’Arabia Saudita

Victor Osimhen e il Napoli non sono mai stati così vicini. Il giocatore nigeriano ha ricevuto da Aurelio De Laurentiis e soci una proposta di oltre 10 milioni di euro per stipendio, che sembrerebbe farlo vacillare. Il giocatore apprezzerebbe l’offerta, ma starebbe riflettendo per capire se convenga.

A farlo tentennare sarebbe la possibile entrata in scena di un rinnovo con clausola rescissoria, che cambierebbe a seconda della provenienza dell’offerta. Infatti, la clausola sarebbe di circa 150 milioni di euro, massimo per l’Europa, e oltre 200 milioni di euro nel caso in cui un club dall’Arabia Saudita decidesse di investire su di lui.

Verso la permanenza, anche se lo United…

Hojlund è stato presentato ufficialmente come giocatore dello United sabato scorso, prima dell’amichevole pre-stagionale del club contro il Lens all’Old Trafford.Inizialmente il danese era stato escluso per un breve periodo di tempo a causa di un “piccolo problema”. Ma il Daily Mail sostiene che il problema, che si tratterebbe di un punto di stress sulla schiena, è più serio di quanto si pensasse e l’attaccante è destinato a non giocare per tutta la prima parte della stagione. Ma ora dovranno aspettare che il 20enne faccia il suo debutto ufficiale. Inoltre, il danese non ha ancora ricevuto un numero di squadra dal club.

Si sostiene che il manager Erik ten Hag e lo staff di reclutamento dello United stiano valutando i giocatori che stanno entrando negli ultimi 12 mesi del loro contratto come parte di una nuova strategia di trasferimento. Dall’Inghilterra, infatti, danno la stella del Napoli Victor Osimhen come un potenziale obiettivo per lo United, dato che il suo contratto scade nell’estate del 2025 – sarebbe un obiettivo per la prossima estate.