Osimhen, valore in calo e dubbi sulla cessione: il Napoli deve ridimensionare le aspettative

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in passato aveva espresso in modo chiaro la sua posizione sul futuro di Victor Osimhen: il bomber nigeriano, valutato come uno dei migliori nel suo ruolo, non era in vendita se non per una cifra straordinaria, tanto da menzionare un ipotetico prezzo di 200 milioni di euro. Il Napoli aveva anche fissato una clausola risolutiva di circa 130 milioni, una somma allora considerata adeguata per un attaccante di questo calibro.

Situazione complessa

Tuttavia, la situazione si è complicata dopo un’ultima stagione in cui Osimhen ha mostrato segnali di flessione: le sue prestazioni sono state discontinue e l’attaccante ha dovuto saltare molte partite, facendo sorgere dubbi sulla sua continuità.

Anche i suoi sostenitori più convinti hanno iniziato a interrogarsi sul valore attuale del giocatore e sulla convenienza della cifra prevista per il suo eventuale trasferimento.

A testimonianza di questa fase calante, Osimhen non è nemmeno stato nominato tra i candidati al Pallone d’Oro africano, un riconoscimento che aveva vinto l’anno precedente.

Con il passaggio al Galatasaray, in un campionato meno competitivo, il Napoli potrebbe trovarsi costretto ad accettare una cifra inferiore alle attese, con ripercussioni per l’attaccante e, naturalmente, per lo stesso De Laurentiis, il cui investimento rischia di non garantire il ritorno economico sperato.