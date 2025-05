Osimhen verso la Juventus: l’annuncio di Auriemma scuote il calciomercato

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, con una notizia che ha già fatto il giro del web: Victor Osimhen potrebbe vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Raffaele Auriemma, che attraverso i suoi canali social ha parlato di un accordo già raggiunto tra il club bianconero e l’attaccante nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray

Secondo quanto riportato da Auriemma, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, avrebbe trovato l’intesa con Osimhen, mentre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe pronto a dare il suo placet alla cessione al termine della stagione, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero nel 2026.

Osimhen, che ha rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2026 con una clausola rescissoria di circa 75 milioni di euro, ha vissuto una stagione esaltante. Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico di Antonio Conte, è stato ceduto in prestito al Galatasaray, dove ha ritrovato la forma, segnando 33 gol in 38 partite.

Trattativa dolorosa

Il possibile trasferimento alla Juventus rappresenterebbe un colpo di scena clamoroso, considerando la rivalità storica tra i due club. Tuttavia, le esigenze economiche del Napoli e la volontà del giocatore di tornare protagonista in Serie A potrebbero facilitare l’operazione.

Per la Juventus, l’arrivo di Osimhen sarebbe un rinforzo di prim’ordine per l’attacco, mentre per il Napoli si tratterebbe di una cessione dolorosa ma necessaria per finanziare il mercato e proseguire il rinnovamento della rosa. Resta da vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: il futuro di Osimhen sarà uno dei temi caldi del calciomercato estivo.