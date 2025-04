Osimhen verso l’addio: clausola da 75 milioni e Manchester United in pressing

Il futuro di Victor Osimhen sembra ormai segnato: l’attaccante nigeriano è sempre più vicino a lasciare il Napoli al termine della stagione

Dopo mesi di speculazioni, la clausola rescissoria inserita nel suo contratto – valida da luglio 2025 e pari a 75 milioni di euro – è diventata un elemento centrale nelle strategie del club partenopeo e degli acquirenti interessati. Tra questi spicca il Manchester United, pronto a fare sul serio per assicurarsi il numero 9 azzurro. Il club inglese segue da tempo l’evoluzione della situazione contrattuale di Osimhen, e secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già avviato contatti esplorativi per capire le condizioni di un’eventuale operazione.

La clausola, attivabile solo da squadre estere, rende la trattativa più semplice sotto il profilo negoziale, ma resta da capire se De Laurentiis aprirà a una cessione già nella prossima estate. Nonostante un’annata travagliata dal punto di vista fisico e tattico, Osimhen ha continuato a mostrare il suo valore in campo, mantenendo una media gol elevata e confermandosi tra i migliori centravanti in circolazione. Il Napoli, consapevole dell’interesse crescente attorno al giocatore, non intende fare sconti: o 75 milioni o niente.

Altre squadre alla porta

Parallelamente, si è parlato anche di un possibile inserimento di altri top club europei, tra cui il Paris Saint Germain e alcune squadre saudite. Tuttavia, il Manchester United, in cerca di un centravanti affidabile per rifondare il reparto offensivo, rimane in pole position.

Il club azzurro valuta con attenzione il da farsi: una cessione a giugno garantirebbe un incasso importante da reinvestire, evitando al tempo stesso possibili scenari complessi legati alla clausola nell’estate 2025. Il destino di Osimhen è ancora aperto, ma il tempo delle decisioni si avvicina.