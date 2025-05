Osimhen vuole la Juventus, ma De Laurentiis punta all’Arabia Saudita: si apre una nuova telenovela estiva

Victor Osimhen ha comunicato al Napoli di aver raggiunto un accordo con la Juventus e desidera che il club partenopeo avvii le trattative per la sua cessione con il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli

Tuttavia, il presidente Aurelio De Laurentiis sembra avere piani diversi: preferirebbe vendere l’attaccante nigeriano a un club dell’Arabia Saudita, dove il fondo sovrano di Riad si è detto disposto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro. La Juventus, invece, non sembra intenzionata a versare l’intera clausola e potrebbe puntare su una trattativa al ribasso. Osimhen, consapevole del suo contratto in scadenza nel 2026 e dell’ingaggio di 12 milioni di euro annui, potrebbe decidere di rimanere un altro anno e poi liberarsi a parametro zero.

La situazione si complica ulteriormente con l’interesse del Napoli per Kenan Yildiz, giovane talento turco della Juventus. Il club partenopeo avrebbe espresso il suo gradimento per il giocatore, forse anche come provocazione, considerando che Yildiz potrebbe essere tra i sacrificabili in caso di mancata qualificazione alla Champions League da parte della Juventus.

Voglia di nuove avventure

Il futuro di Osimhen è dunque incerto: mentre il giocatore spinge per un trasferimento alla Juventus, il Napoli valuta altre opzioni, tra cui l’Arabia Saudita. La trattativa è ancora in fase embrionale e sarà interessante vedere come evolverà nei prossimi mesi.

In conclusione, la situazione di Osimhen rappresenta una delle principali telenovele del calciomercato estivo. Con il giocatore desideroso di approdare alla Juventus e il Napoli che valuta alternative più remunerative, il futuro dell’attaccante nigeriano è ancora tutto da scrivere.