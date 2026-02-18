Ospedale Monaldi e il no al nuovo trapianto. L’avvocato: “Mamma rassegnata che il figlio non ce la farà”

La riunione del team di specialisti convocata presso l’Ospedale Monaldi di Napoli si è conclusa con un esito drammatico: non ci sono le condizioni per procedere a un secondo trapianto di cuore sul bambino di due anni e mezzo. Il piccolo era stato già operato a dicembre, ma l’organo impiantato si è rivelato gravemente compromesso, aggravando ulteriormente il quadro clinico.

La madre del bambino, come riferito dal suo legale Francesco Petruzzi, ha ormai preso atto della situazione. Gli specialisti le hanno spiegato che il figlio non è più operabile e la donna, pur devastata dal dolore, si è affidata completamente al giudizio dei medici. “Parliamo delle massime autorità italiane in questo campo, ha chiarito l’avvocato, non esistono motivi per mettere in discussione le loro conclusioni. La mamma è rassegnata all’idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti”

Il confronto ha coinvolto esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie italiane impegnate nei trapianti cardiaci pediatrici. Dopo una valutazione collegiale, basata sia sull’osservazione diretta del paziente sia sugli ultimi accertamenti diagnostici, è emerso un quadro clinico incompatibile con un nuovo intervento. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato di aver informato gli organi competenti e di aver espresso massima vicinanza alla famiglia.

Nel frattempo, il presidente della Campania Roberto Fico ha raggiunto l’ospedale dove il bambino è ricoverato. Giunto in forma riservata, ha incontrato la madre per manifestarle personalmente la solidarietà delle istituzioni in un momento segnato da dolore, attesa e profonda sofferenza.