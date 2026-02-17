Ospedale Mondali, convocata la mamma del piccolo Tommaso: la rivelazione de Il Mattino

Secondo Il Mattino, nella serata di oggi la mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata con urgenza presso l’Ospedale Monaldi per una comunicazione importante da parte dell’équipe medica che segue da vicino le condizioni del bambino, da tempo al centro di una situazione clinica estremamente delicata.

La telefonata improvvisa ha inevitabilmente fatto crescere preoccupazione e tensione, alimentando una serie di ipotesi su quale potesse essere il contenuto del messaggio ricevuto, in un contesto già segnato da giorni di attesa, speranze sospese e grande attenzione da parte dell’opinione pubblica.

Dalle informazioni trapelate, tuttavia, viene esclusa con fermezza la notizia più drammatica e temuta, quella che nessuno vorrebbe mai ricevere, ovvero il decesso del piccolo Tommaso, ipotesi che al momento non trova alcun riscontro e che viene considerata fuori da ogni scenario.

Al contrario, prende sempre più corpo una speranza concreta, legata alla possibile disponibilità di un nuovo organo trapiantabile, un evento che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel percorso di cura del bambino e riaccendere la fiducia di familiari e medici, evidenzia il Mattino.