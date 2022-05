Ospina, è addio con il Napoli

L’agente di Ospina conferma che il suo assistito non sarà più un calciatore del Napoli. Il colombiano ha varie offerte

Intervistato al quotidiano colombiano “Semana”, Lucas Jaramillo ha parlato della situazione di David Ospina. Il suo assistito andrà in scadenza di contratto e ormai è sicuro che andrà via da Napoli.

L’ex portiere dell’Arsenal ha varie offerte, tra cui anche il Real Madrid di Ancelotti e alcune da fuori Europa. Il calciatore valuterà con attenzione il suo agente riguardo al proprio futuro.

Le parole di Jaramillo

Quanto segue sono le parole dell’agente del colombiano alla “Semana”: “Ci sono diverse conversazioni avviate, ma dobbiamo aspettare ancora un po’. Abbiamo un vantaggio molto grande, ovvero che saremo liberi, è un’opportunità per poter scegliere, dovremo scegliere il meglio”.

Il quotidiano colombiano ha parlato anche di mercato, ammettendo che anche Atalanta e Inter sarebbero sul giocatore. Tra le italiane ci sarebbe inoltre la Lazio, che vedrà andar via Thomas Strakosha. Intanto per la porta il Napoli si vedrà probabilmente anche l’addio di Meret e già sono usciti fuori alcuni nomi per sostituirlo.

I partenopei potrebbero puntare fortemente su Cragno, che se retrocedesse con il Cagliari potrebbe venir via a prezzo di saldo. Negli ultimi giorni è montata anche la candidatura di Musso dell’Atalanta. L’argentino è in netta ascesa e potrebbe essere il nome giusto per i partenopei, anche se i bergamaschi difficilmente lo faranno partire a cuor leggero. Ben più defilato è il nome di Luis Maximiano del Granada, che costituisce un profilo ben più low cost rispetto agli altri.