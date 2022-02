Ospina-Lazio, il post Strakosha parla spagnolo

Thomas Strakosha lascerà la Lazio a fine stagione. L’albanese andrà in scadenza e i biancocelesti pensano ad Ospina

Thomas Strakosha non sarà un calciatore laziale nella prossima stagione. L’estremo difensore albanese andrà in scadenza di contratto a fine stagione e non ha intenzione di rinnovare, anche a causa del dualismo con Pepe Reina. Al suo posto potrebbe arrivare David Ospina.

Il portiere colombiano andrà in scadenza con il Napoli il prossimo Giugno, dunque potrebbe risultare come un investimento di spessore e senza pagare per il cartellino. La porta della Lazio dunque potrebbe parlare sempre più spagnolo, nella prossima stagione.

Una situazione tesa e che va avanti da troppo tempo

Thomas Strakosha è da ormai mesi scontento, tanto da aver stancato la dirigenza biancoceleste. Il giocatore non ha voluto rinnovare anche a causa della presenza di Pepe Reina, perennemente titolare. Il portiere spagnolo è il preferito da Sarri nelle gerarchie e spesso nell’undici titolare, fin troppo spesso per i gusti dell’albanese che ora vorrebbe cambiare aria.

David Ospina sembrerebbe dunque essere uno dei papabili dei biancocelesti, con Thomas Strakosha che in queste ore sarebbe sempre più in ottica Napoli. L’albanese è una proposta che alletterebbe Spalletti, che lo accetterebbe di buon grado. La società vorrebbe puntare su Alex Meret, ma l’allenatore non sarebbe pienamente convinto di lui tanto da preferirgli spesso David Ospina. Il colombiano sembrerebbe poter essere il titolare partenopeo fino alla fine della stagione, salvo cambi d’idea del tecnico Toscano. Nel caso in cui dunque Ospina parta, Strakosha potrebbe arrivare. Uno scambio senza costi, che farebbe felici tutti