Ospina via! C’è l’Al Nassr

Ospina via da Napoli, sembra essere questa l’ultima indiscrezione di mercato dal fronte partenopeo. Il portiere colombiano ex Arsenal è corteggiato dalla squadra araba dell’Al Nassr. Secondo quanto annuncia la Repubblica l’agente di Ospina avrebbe chiesto alla società azzurra un triennale da tre milioni netti a stagione, richiesta troppo alta per il Napoli.

La squadra di Riad sta provando a strappare al Napoli il portiere azzurro da Gennaio, che sembra essersi lasciato convincere da un’offerta importante anche se in un campionato meno competitivo. La scelta del portiere colombiano sembra assomigliare molto a quella di capitan Insigne, fresco sposo del Toronto Fc (che nel frattempo ha acquistato anche Criscito).

Ospina, portiere classe ’88, quest’anno è stato protagonista di una grande annata con la società campana. Ha giocato quest’anno 33 partite diventando un punto fisso della squadra partenopea, con la maglia azzurra in totale invece ha totalizzato 81 presenze subendo in tutto 74 reti. Mentre con la nazionale colombiana ha giocato in totale 124 partite.

Con la partenza di Ospina, il Napoli dovrebbe andare sul mercato e comprare un buon portiere che si dovrebbe alternare con Meret. I nomi sono diversi, in pole c’è Sirigu che si libererà dal Genoa, ma se non dovesse arrivare lui, occhio a Tatarusanu del Milan o a Carnesecchi dell’Atalanta.

Infine, possiamo dire che Meret sarà il primo portiere del Napoli dopo aver firmato un rinnovo del contratto in rialzo. Sirigu dovrebbe essere il secondo e dovrebbe arrivare a parametro zero, invece probabilmente il terzo portiere sarà un giovane promettente della primavera ed Ospina saluterà i tifosi volando in Arabia all’Al Nassr.