Osteopata a Padova per trattamenti delle gambe doloranti

La nostra società ci porta a correre e a concentrarci sempre più su lavoro, famiglia e tutto ciò che ci ruota attorno talvolta facendoci credere che trascurarci sia il male minore. Ecco quindi che dolori, più o meno intensi, iniziano in sordina e facciamo di tutto per non ascoltarli tanto che li mettiamo a tacere con analgesici e antidolorifici che acquistiamo in farmacia senza ricetta poiché non ci diamo nemmeno il tempo di sentire uno specialista. In realtà ignorare i segnali che ci lancia il corpo e metterli a tacere con un farmaco è sbagliato poiché non ci dà modo di risalire al vero problema e trattarlo adeguatamente; a confermarlo è l’osteopata a Padova Francesco Conton che nel suo studio si occupa di vari disturbi tra cui i trattamenti delle gambe doloranti. Proprio di questo vogliamo parlare oggi: un disturbo estremamente comune che tutti tendiamo a trascurare, ignorare, pensare che sia assolutamente normale e un semplice segno di stanchezza. E se non fosse così?

Gambe doloranti e disturbi agli arti inferiori

Molti pazienti che si rivolgono all’osteopata ci arrivano perché hanno dolori localizzati o rigidità nei movimenti, talvolta gonfiore o anche alterazione della sensibilità. Tutti questi sintomi che presi singolarmente non sono insopportabili, sommati potrebbero portare a danni più gravi se trascurati.

Questa tipologia di sintomi sembrano molto più comuni in persone che hanno stili di vita sedentari come chi lavora in ufficio o chi conduce mezzi di trasporto ma anche in chi pratica attività sportiva. Non è un caso poi che questi segnali ignorati possano portare a disturbi come la lombo-sciatalgia. Altrettanto comuni sono problemi dovuti a distorsioni alla caviglia non curate adeguatamente oppure problemi di drenaggio che portano gonfiore localizzato soprattutto all’altezza del ginocchio o delle caviglie.

Come può aiutarti l’osteopata?

L’osteopata va ad indagare quale sia il movimento scorretto che ti porta a generare il dolore o la problematica, andando a trattarti attraverso alcuni trattamenti con manipolazione per poterti garantire un benessere successivo. Non è raro che i problemi legati alle gambe siano dovuti a traumi non curati adeguatamente ma spesso sono anche conseguenza di abitudini scorrette perpetuate nel tempo.

In caso di infortunio e di difficoltà a deambulare è quasi scontato rivolgersi a specialisti ma quando questo non avviene molte persone evitano di contattare un professionista. Il consiglio che vogliamo darti oggi è di non aspettare, di fare un check up da un osteopata per capire quale sia il problema; probabilmente ti libererai del dolore in poche sedute ed eviterai di avere ricadute importanti poiché andrai ad evitare stati di dolore acuto intervenendo in modo preventivo.

Come eliminare il dolore alle gambe

Se vuoi eliminare il dolore alle gambe che ti crea fastidi e spesso ti impedisce la totale libertà di movimento il nostro consiglio è di rivolgerti ad uno specialista che possa occuparsi di elaborare per te una diagnosi accurata; in caso tu abbia lesioni muscolo-scheletriche o sportive potrai agire con il supporto di un fisioterapista o di un osteopata, in caso invece si tratti di un principio di sciatica potrai ancora una volta iniziare un percorso specifico e personalizzato e qualora invece i problemi fossero di tipo vascolare e circolatorio potrai ottenere ottimi benefici sistemando la postura e andando ad intervenire in modo opportuno.

Osteopata a Padova: perché scegliere Francesco Conton

