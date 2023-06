Ostigard è il difensore del futuro

Il Napoli sta vivendo di nuovo una rivoluzione. La società partenopea lascerà andar via quest’anno il tecnico Luciano Spalletti e molto probabilmente anche il dirigente Cristiano Giuntoli. In un clima generale di preoccupazione c’è da capire che tipo di mercato farà il Napoli e quale allenatore arriverà ai piedi del Vesuvio. I nomi più caldi per la panchina sono Luis Enrique e Sergio Conceicao.

Anche in mezzo al campo ci sono diversi giocatori in bilico. Lozano e Zielinski potrebbero decidere di fare nuove esperienze all’estero, probabilmente in Premier. Su Kim invece pende una clausola risolutiva che, a determinate condizioni, potrebbe consentire a un club importante di portarsi a casa il calciatore anche senza il consenso del club capitanato da Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, oltre a vedere qualche calciatore, sicuramente dovrà fare anche operazioni in entrata. Qualche bella sorpresa però potrebbe arrivare dai calciatori già in rosa. Gianluca Gaetano in questo finale di stagione sta mostrando le ottime qualità in suo possesso, è riuscito a segnare anche il suo primo gol in Serie A nella partita vinta dagli azzurri con l’Inter.

Anche da Leo Ostigard ci si aspetta molto. Il norvegese è stato impiegato col contagocce da Luciano Spalletti, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene. Chi lo conosce ne parla benissimo paragonandolo addirittura a Koulibaly. Il senegalese, con Benitez, non fece bene, ma esplose solo dopo con Sarri. Lo stesso Ostigard, dopo un anno di apprendistato a Napoli, potrebbe esplodere nella prossima annata calcistica con il nuovo mister.

Ostigard è un difensore centrale classe ’99. E’ dotato di un gran fisico, è abile in marcatura ed è dotato di una notevole elevazione che lo rende dominante nei duelli aerei. E’ entrato lo scorso anno nel giro della nazionale maggiore norvegese dopo aver rappresentato la Norvegia in tutte le formazioni giovanili. Sarà lui il colpo del futuro del Napoli?