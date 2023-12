Ostigard può essere ceduto, ADL fissa il prezzo

Ostigard sembra destinato a salutare Napoli, con Aurelio De Laurentiis pronto a chiedere circa 15 milioni per il giocatore norvegese

Così come Eljif Elmas, anche Leo Ostigard sembra destinato a salutare. Il motivo sembra essere lo stesso del giocatore macedone, con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori che vogliono chiedere forzatamente la titolarità all’interno del gruppo.

Il patron azzurro avrebbe già una richiesta di 15 milioni di euro, con il calciatore già sul mercato. Sembra ci sia la volontà di prendere qualcuno dall’Italia per comodità, ma può essere anche il momento buono per prendere rinforzi dall’estero. Intanto, per il norvegese non ci sono ancora offerte ma c’è un timido interesse di alcune squadre di Serie A. Il Monza sembra volerci provare dopo gli approcci estivi.

Giovanni Scotto sulla questione

A parlare di ciò che sta accadendo con il norvegese è stato Giovanni Scotto, giornalista che ha evidenziato come Ostigard sia ormai ai margini del progetto dei partenopei: “Il Napoli proverà a prendere rinforzi già pronti, quindi dalla Serie A, altrimenti si guarderà all’estero. Il Napoli mette sul mercato Ostigard (valutazione 15 milioni di euro) ma dovrebbe prendere il rinforzo a prescindere, dando la possibilità all’allenatore di avere le risorse anche per un’eventuale difesa a tre. Ma serve un centrale tecnico e veloce”.

I nomi dalla Serie A, per ora non ci sono conferme, che potrebbero tornare utili al Napoli e a poco prezzo sono tanti. Il primo è Radu Dragusin, giocatore che sta stupendo con la maglia del Genoa in questa prima parte di stagione. Da monitorare anche Riccardo Calafiori, che può fare anche il terzino all’occorrenza. Le opzioni low cost potrebbero essere, invece, Isak Hien dell’Hellas Verona e Jaka Bijol dell’Udinese.