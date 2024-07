Ostigard torna di moda per il Genoa

I rossoblù sembrano intenzionati a farsi nuovamente avanti per Leo Ostigard. Il difensore norvegese potrebbe tornare a Genova dopo le due stagioni passate a Napoli

Leo Ostigard torna a far parlare di sé in ottica mercato. Il difensore norvegese è da ormai un anno a questa parte dato per partente da Napoli, cosa che sembra riproporsi nuovamente in questa sessione di mercato.

Il giocatore non è mai stato tra i preferiti degli ultimi allenatori azzurri, è sempre stato visto come una terza se non quarta scelta, e sembra che lui stesso voglia andar via per cercare più fortuna e minutaggio altrove. Su di lui sembra essere tornata prepotentemente l’ombra del Genoa, che gradirebbe riportarlo in Liguria.

Ritorno in rossoblù

Dopo la cessione di Josep Martinez all’Inter e il potenziale addio di Albert Gudmundsson, il Genoa potrebbe avere nuovi introiti per rinforzare la formazione. Il reparto da puntellare maggiormente è quello difensivo, su cui Alberto Gilardino avrebbe richiesto Leo Ostigard. La richiesta del Napoli è di circa 10 milioni, trattabilissimi.

A parlarne anche l’edizione odierna di Tuttosport che racconta come sia nata la trattativa, ancora da intavolare, tra i due club: “Il ds Manna è al lavoro anche sul mercato in uscita. Partendo dalla difesa, già rivoluzionata dall’ex ct della Nazionale, c’è Ostigard in cima alla lista dei partenti. Il centrale norvegese, che vanta richieste in serie A (Genoa in pole position) preferirebbe restare in Italia. Ha un valore di mercato di circa 10 milioni di euro, ma il club genoano mira a concludere intorno ai 7 milioni”.